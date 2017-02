Journal de 18h : François Bayrou s'allie à Emmanuel Macron

publié le 22/02/2017 à 18:50

Le président du MoDem renonce à la présidentielle. François Bayrou a décidé de se rallier au candidat Emmanuel Macron. Cela faisait plusieurs mois qu'il laissait planer le suspens. Il a d'abord soutenu Alain Juppé mais la victoire de François Fillon à la primaire puis les soupçons d'emplois fictifs ont rebattu les cartes. Seulement voilà, François Bayrou plafonne à 5% d'intention de vote dans les sondages. Une surprise pour celui qui entretenait le doute, mi-janvier il avait sorti un livre sous forme de programme.



Il y a peu de temps, François Bayrou parlait d'Emmanuel Macron comme "d"une bulle de savon prête à être explosée", il s'est depuis ravisé puisqu' il apporte désormais son soutien au président du mouvement "En Marche!" Un autre annonce ce mercredi : Claude Bartolone, a également annoncé depuis le perchoir qu'il ne se représenterait pas aux législatives en Juin.

À écouter également dans ce journal

- Marine Le Pen : Deux proches de la candidate du Front National sont en garde-à-vue depuis ce mercredi, sa chef de cabinet et son garde du corps. Ils sont entendus par les policiers de l'office anti-corruption dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs au Parlement Européen.

- Terra Nova : la fondation suggère que toutes les religions soient traitées à égalité et propose de remplacer le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte par deux nouveaux jours chômés pour Kippour et l'Aïd el Kebir.



- Seine-Saint-Denis : un habitant de 69 ans stérile, a fait congeler son sperme avant qu'il ne soit trop tard. Mais aujourd'hui on le juge trop âgé pour faire un enfant.



- Logement social : la Cour des Compte dénonce le manque de logement sociaux à Paris. Pour l'institution, le logement social doit mieux cibler les publics modestes.



- Football : Saint-Etienne accueille ce soir Manchester United pour la 8e de finale retour de Ligue Europe.