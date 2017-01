Journal de 7h : les candidats à la primaire de la gauche à l'épreuve du débat

REPLAY - Les sept candidats à la primaire organisée par le PS s'affrontent jeudi 12 janvier au premier des trois débats télévisés programmés avant le premier tour de ce scrutin.

par Yves Calvi , Jérôme Chapuis publié le 12/01/2017 à 07:44

C'est le grand soir. Les sept candidats à la primaire de la gauche se rencontreront, jeudi 12 janvier, à l'occasion du premier débat organisé par RTL, TF1 et L'Obs. "Les trois débats vont être capitaux. Beaucoup de gens me disent : 'je vais y aller, mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter'", affirme le chef de file des députés socialistes, Olivier Faure. À droite, les observateurs avaient souligné rétrospectivement le rôle prépondérant de ces débats dans la victoire inattendue de François Fillon.



À en croire les rares sondages sur la primaire de la "Belle alliance populaire" publiés depuis l'entrée en lice de Vincent Peillon, l'ancien Premier ministre Manuel Valls arriverait assez largement en tête au premier tour de l'élection, le 22 janvier, devant Arnaud Montebourg et Benoît Hamon au coude à coude. Sa victoire au second tour, le 29, serait en revanche loin d'être acquise. "Hamon et Montebourg bénéficieront des voix de l'autre au second tour, donc c'est compliqué", convient un proche de l'ancien Premier ministre.

À écouter également dans ce journal :

- INFO RTL : Les mythiques Solex font leur retour en France. Après avoir été délocalisée en Asie, la production des fameuses bicyclettes s'effectuera dans une usine de Saint-Lô (Manche). L'objectif est d'y fabriquer près de 50 unités par jour.



- Le gouvernement lance jeudi le compte personnel d'activité, censé poser la première pierre d'une "protection sociale du XXIe siècle". Entré en vigueur le 1er janvier, ce nouveau compte a vocation à rattacher les droits sociaux à la personne, et non à son statut, pour qu'elle puisse les utiliser tout au long de sa vie professionnelle. François Hollande avait qualifié cette réforme de "plus importante du quinquennat".



- Santé : La forte épidémie de grippe qui fait rage dans l'Hexagone entraîne une pénurie de sang, les malades ne pouvant pas faire de don. Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et Marisol Touraine, ministre de la Santé, rencontreront François Hollande à 9 heures à l'Élysée pour faire le point sur l'épidémie.



- États-Unis : Après avoir été réticent à la faire, Donald Trump a enfin admis la responsabilité de la Russie quant au piratage de la campagne américaine. Depuis la Trump Tower, à New York, le président-élu a tenu sa première conférence de presse depuis son élection, mercredi 11 janvier. Il en a profité pour vilipender les services de renseignements américains, en partie responsables selon lui de la fuite d'un document explosif contenant des informations non vérifiées sur les liens entre le futur président américain et la Russie.



- Handball : les Bleus entament la Coupe du monde de la meilleure des manières. Les Experts ont largement dominé le Brésil (31-16) en match d'ouverture de la compétition, mercredi 11 janvier.