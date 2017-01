Le candidat à la primaire de la gauche a du annuler son meeting prévu le 16 janvier prochain, à moins d'une semaine du premier tour.

Crédit : PHILIPPE DESMAZES / AFP Manuel Valls à Vaulx-en-Velin le 13 avril 2016.

11/01/2017

Période compliquée pour Manuel Valls. Le candidat à la primaire de la gauche devait normalement tenir un meeting à Rennes le 16 janvier, en présence du ministre de la Défense et président de la région Bretagne, Jean-Yves Le Drian. Seulement voilà, la réunion publique a été annulée.



Le meeting sera reporté, indique l'équipe de campagne du candidat. L'entourage de Manuel Valls évoque un problème d'agenda avec le ministre la Défense, qui serait retenu par une réunion des chefs d'état-major de la coalition contre l'organisation État islamique. Le nouveau meeting doit être re-programmé entre les deux tours, selon ces mêmes sources.



Mais d'autres raisons pourraient expliquer ce changement de plan. En effet, un collectif d'opposants à la loi travail avait prévu de perturber la venue du candidat en l'accueillant avec de la farine. Une page Facebook avait même été créée pour l'événement, avant d'être supprimée. La crainte d'éventuels débordements a-t-elle pesé sur la décision de l'équipe de Manuel Valls d'annuler le meeting ?

L'ancien premier ministre se serait en tout cas bien passé de cette nouvelle déconvenue. Celui qui s'était agacé mardi 10 janvier contre les journalistes qui posent toujours "les mêmes questions", a du mal à rassembler les foules. Seulement 300 personnes se sont déplacées ce même mardi à Clermont-Ferrand, quand Emmanuel Macron en avait attiré 2.000 trois jours avant, dans la même ville.

Le chef de l'État observe que Valls n'a pas de projet, qu'il tourne en rond. Des proches de François Hollande Facebook Twitter Linkedin

Sans compter que le candidat à la primaire a du mal à engranger de nouveaux soutiens. Pire encore, plusieurs figures de la gauche ne se sont pas privées de le critiquer ouvertement. Selon des proches de François Hollande cités par Le Monde, "le chef de l'État observe que Valls n'a pas de projet, qu'il tourne en rond." Le président de la République aurait même dit que le seul projet de Manuel Valls, c'était "de le virer", toujours selon son entourage.



Ce mercredi 11 janvier, c'est au tour de Christiane Taubira de charger celui qui fut son chef de gouvernement. Dans un entretien accordé au magazine hebdomadaire Le 1, l'ancienne garde des Sceaux reproche à Manuel Valls sa phrase sur "les gauches irréconciliables". Ces propos ne sont propices "ni à la vitalité de la gauche ni à son unité", estime-t-elle. Christiane Taubira pointe aussi du doigt le manque de dialogue entre Manuel Valls et ses ministres de l'époque. "Dans la période Ayrault, le dialogue restait ouvert et possible au sein de la majorité. (…) Le style (de Manuel Valls), c’était de souligner les angles, pas de les arrondir ou de tisser des liens pluriels. Il défendait ses positions sans guère laisser de place aux réserves ou aux désaccords".