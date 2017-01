COMPTE-RENDU - Pour leur entrée en lice dans "leur" Mondial, les Bleus ont largement dominé le Brésil (31-16), mercredi à Paris.

Crédit : THOMAS SAMSON / AFP Luka Karabatic lors du Mondial face au Brésil, le 11 janvier 2017

par Claire Gaveau , Avec AFP publié le 11/01/2017 à 23:04

Débuts réussis pour les "Experts". Les handballeurs français, portés par un public à l'unisson et les parades de leur gardien Thierry Omeyer, ont lancé avec brio "leur" Mondial avec un succès d'ampleur contre le Brésil (31-16), mercredi 11 janvier à Paris. Sous les vivats de leurs supporters, les Français, tenants du titre, qui visent un sixième sacre planétaire (après ceux de 1995, 2001, 2009, 2011 et 2015), avaient déjà match gagné à la mi-temps (17-7).



Face à des Brésiliens rapidement dépassés, Nikola Karabatic et sa bande ont effectué une entrée en matière parfaite aussi bien en défense qu'en attaque contre cette nation émergente du handball. Thierry Omeyer, l'un des derniers rescapés de cette épopée, avec Daniel Narcisse, a écœuré les Auriverde en première période (14 arrêts). Devant lui, ses partenaires ont fait le job pour faire honneur à leur statut de nation phare du handball mondial.



En seconde mi-temps, les sélectionneurs Guillaume Gille et Didier Dinart ont pu largement faire tourner pour faire souffler les titulaires sans que la domination ne change de camp. Une première pleinement réussie donc. Les "Experts" n'ont jamais failli et tenteront d'imiter leurs prédécesseurs, les "Costauds", sacrés champion du monde à domicile il y a 16 ans.