Les relations restent glaciales entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. À l'occasion de la sortie du premier tome de ces mémoires, Fils de la nation, le fondateur du Front national "espère" que sa fille va le lire, a-t-il déclaré sur RTL lundi 26 février.



Dimanche 25 février, Marine Le Pen a indiqué sur BFMTV qu'elle allait lire les mémoires de son père. "Je ne suis pas sûre d'apprendre grand chose car je connais quand même assez bien sa vie. C'est intéressant, c'est un morceau d'histoire".

Dans des extraits de son livre, rapportés par Le Parisien, Jean-Marie Le Pen raconte : "Un sentiment me domine quand j'y pense. J'ai pitié d'elle. Je crois à la justice immanente. Sa stratégie et son stratège se sont plantés. (...) En s'appliquant à me rendre ringard, elle s'est éclaboussée dans la manœuvre par son échec, et sans doute le Front national aussi, ce qui est plus grave".

Sur ces mots, Marine Le Pen a répondu : "Son livre s'arrête en 1972, j'avais 4 ans à l'époque. Donc à 4 ans déjà il avait pitié de moi, ça prouve que je l'ai ennuyé très tôt, très jeune. Pour moi la page est tournée, politiquement la page est tournée. Elle est fermée dans mon esprit, je crois qu'elle est fermée dans l'esprit des adhérents du Front national. Ce serait bien qu'il l'admette".



Sur RTL, Jean-Marie Le Pen "ne comprend pas que l'on puisse qualifier ça de déclarations extrêmement violentes (...) Non seulement je lui parle, mais je lui écris, je lui tends la main. Mais en échange, j'ai droit à des déclarations caustiques. J'espère que la justice l'emportera dans son esprit. Mon exclusion a été une injustice majeure".