Marion Maréchal-Le Pen, en visite aux États-Unis, prône "la France d'abord"

publié le 23/02/2018 à 09:02

"Bonjour chers camarades conservateurs." C'est par ces mots que Marion Maréchal-Le Pen a effectué un retour remarqué sur la scène publique ce jeudi 22 février. Le come-back a eu lieu non pas en France mais aux États-Unis, lors d'un rassemblement conservateur très en vue près de Washington, où elle prenait la parole telle une star de l'extrême-droite. L'ancienne députée du Vaucluse n'a pas manqué d'encenser le président américain Donald Trump, et a affirmé souhaiter "rendre à la France sa grandeur" - "Make France great again".



"Je ne suis pas offensée lorsque j'entends le président Donald Trump dire 'l'Amérique d'abord'", a déclaré en anglais l'ancienne députée de 28 ans, en retrait de la politique depuis juin 2017, sous les applaudissements des participants de la "Conservative Political Action Conference" (CPAC).

"En fait, je veux l'Amérique d'abord pour le peuple américain, je veux la Grande-Bretagne d'abord pour le peuple britannique et je veux la France d'abord pour le peuple français", a poursuivi Marion Maréchal-Le Pen lors de cette intervention de 10 minutes devant un public conquis. La jeune femme a succédé à la tribune au vice-président américain Mike Pence.

Comme vous, nous voulons qu'on nous rende notre pays Marion Maréchal-Le Pen devant une assemblée conservatrice à Washington (États-Unis) le 22 février 2018 Partager la citation





"Si nous voulons rendre à la France sa grandeur, nous devons défendre nos intérêts économiques sur les marchés mondiaux", a poursuivi la nièce de Marine Le Pen, reprenant un autre slogan de Donald Trump, attendu à son tour ce vendredi 23 février à la CPAC. "Comme vous, nous voulons qu'on nous rende notre pays", a lancé Marion Maréchal-Le Pen, dont le discours a été ponctué de quelques "Vive la France" lancés en français.



L'ancienne députée avait annoncé un mois avant les législatives de 2017 son retrait de la vie politique. Sa prestation devant les conservateurs américains et son annonce le même jour de la création d'une "académie de sciences politiques", alimentent désormais les spéculations sur un possible retour dans la politique active.

Un discours anti-européen

Cette jeune mère, catholique pratiquante et connue pour avoir des positions souvent plus radicales que Marine Le Pen, a énuméré aux États-Unis ses thèmes de prédilection, en première ligne desquels figure l'Union européenne. "Notre liberté est maintenant entre les mains" de cette institution "qui est en train de tuer des nations millénaires", a dénoncé Marion Maréchal-Le Pen.



"Je vis dans un pays où 80%, vous m'avez bien entendu, 80% des lois sont imposées par l'Union européenne", a affirmé la Française déclenchant les huées de son auditoire. "Tout ce que je veux, c'est la survie de ma nation", a poursuivi Marion Maréchal Le Pen. "Après 40 ans d'immigration massive, de lobbyisme islamique et de politiquement correct, la France est en train de passer de fille aînée de l'Église à petite nièce de l'islam", a-t-elle également déploré.

Attirer l'attention de Nigel Farage

Autre thème cher à la droite américaine et à l'ancienne élue du Vaucluse (2012-2017), l'idée selon laquelle "même les enfants sont devenus des marchandises". "On entend maintenant dans le débat public qu'on a le droit de commander un enfant sur catalogue, qu'on a le droit de louer le ventre d'une femme, qu'on a le droit de priver un enfant d'une mère ou d'un père", s'est insurgée Marion Maréchal Le Pen.



L'ancienne députée préconise une union des forces conservatrices américaines et européennes, alors que l'eurodéputé britannique Nigel Farage, qui fut à la tête de la campagne victorieuse pour le Brexit, participe également à la CPAC. La conférence rassemble dans une ambiance de spectacle - avec musique, grands écrans et prière en ouverture de chaque journée - des responsables politiques mais aussi des militants pro-armes ou des personnalités conservatrices.

La porte du FN toujours ouverte pour Maréchal-Le Pen

Cette prestation de Marion Maréchal Le Pen intervient à deux semaines du congrès du Front National qui doit acter en mars la "refondation" du parti, après la défaite de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle face au centriste Emmanuel Macron. "On est plutôt fier qu'elle (...) fasse connaître notre message à des Américains", avait déclaré au sujet de son déplacement le vice-président du Front national Louis Aliot, compagnon de Marine Le Pen.



"On verra la suite, si elle veut revenir, de toute façon elle sait très bien que le mouvement est ouvert", a-t-il ajouté. Marion Maréchal-Le Pen a elle assuré que son projet d'école, détaillé dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, "ne sert aucun" parti politique mais a vocation à "détecter et former les dirigeants de demain".