publié le 25/02/2018 à 11:45

"Brrr brrr on se caille les miches !" Le constat n'émane pas de Météo France, mais de Jean-Marie Le Pen. Tandis qu'une vague de grand froid tout droit venue de Sibérie s'abat sur l'Hexagone, l'ancien président du Front national raille sur Twitter le réchauffement climatique et "ceux qui le dénoncent", qualifiant ces derniers de "désespérés".



"Brrr brrr on se caille les miches ! Ceux qui dénoncent le réchauffement climatique sont désespérés", a précisément rédigé Le Menhir sur son compte personnel. Une remise en question de l'évolution du climat qui n'est pas sans rappeler celle de l'Américain Donald Trump, climatosceptique convaincu lui aussi, et qui n'avait pas manqué de se gausser lorsqu'une vague de froid avait frappé les États-Unis au mois de décembre.

Jean-Marie Le Pen devrait quant à lui bientôt laisser de côté son bulletin météorologique très personnel pour songer au congrès du Front national. La justice a reconnu le 9 février qu'il restait président d'honneur parti, n'en déplaise à sa fille Marine, cheffe de file de l'actuel FN. Cette décision le conforte dans l'idée qu'il a sa place au congrès du FN des 10 et 11 mars, lequel pourrait être le théâtre d'une rixe politico-familiale.

