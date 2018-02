Comment Jean-Marie Le Pen a écrit ses mémoires

publié le 22/02/2018 à 15:53

À 89 ans, Jean-Marie Le Pen a décidé de publier ses mémoires. Le livre intitulé Fils de la nation, aux éditions Muller, sortira le 1er mars prochain. Le fondateur du Front national revient sur son enfance à la Trinité jusqu'à la création du parti frontiste en 1972. Au Parisien, il confie : "Je me sens investi d’une mission de rectification".



Pourquoi écrire ses mémoires ? Il existe plusieurs raisons, explique le journal. "Jean-Marie Le Pen a connu trois Républiques ; il a côtoyé les plus grandes figures en soixante ans de vie politique - de Mendès-France à De Gaulle, en passant par Mitterrand, Chirac et Sarkozy -, fait la guerre en Indochine, en Algérie, participé à l’expédition de Suez, contribué à l’ascension de l’extrême droite en France ; et il est toujours parlementaire européen à bientôt 90 ans, mais surtout parce que le 'diable de la République' continue d’alimenter régulièrement la chronique par ses provocations".

Des premiers écrits qui remontent à 1975

À quel moment, Jean-Marie Le Pen a-t-il eu l'idée d'écrire ces deux livres ? À RTL.fr, son proche conseiller Lorrain de Saint Affrique raconte que tout a commencé en 1975. "C'est une ancienne idée. Jean-Marie Le Pen avait commencé à prendre des notes lors d'une traversée du Pacifique de deux mois. Il dit lui-même une pointe d'humour que ça n'avançait pas très vite, 'il n'y avait pas de vent et énormément d'eau'". Et c'est donc pour passer le temps, que celui qui était alors candidat à la présidentielle de 1974 écrit ses souvenirs.

Mais "le vrai travail d'écriture a commencé il y a deux ans et demi", ajoute ce proche du Mehnir. Pourquoi à ce moment précis ? "Jean-Marie Le Pen a toujours dit : 'J'écrirai mes mémoires quand je serai vieux'. Il a dû penser que le moment était venu. Il y a aussi les différends avec le Front national. Il a voulu parler pour l'Histoire", ajoute-t-il.

Il écrit tout à la main avec un feutre bleu, toujours bleu, sur des pages blanches Lorrain de Saint Affrique à RTL.fr Partager la citation





C'est alors que le travail a commencé pour Jean-Marie Le Pen et Marie-Christine Arnautu. Cette frontiste de la première heure l'a aidé à débroussailler le terrain (vice-présidente du Front national, elle a été exclue du parti en 2016, après avoir participé à la réunion du père de Marine Le Pen le 1er mai ndlr). Pour s'atteler à l'écriture, l'homme politique a suivi la méthode suivante : de temps à autre, suspendre toute activité pendant une semaine et ne se consacrer qu'à cela.



Ensuite, "le rythme s'est accéléré et il a été extrêmement assidu. Personne n'est intervenue pour écrire à sa place. Il écrit tout à la main avec un feutre bleu, toujours bleu, sur des pages blanches. Il a d'ailleurs déjà commencé l'écriture du tome 2 qui devrait sortir pour la fin de l'année, le début de l'année prochaine", détaille Lorrain de Saint Affrique.

Il a retranscrit ce côté poétique que nous lui connaissons Lorrain de Saint Affrique à RTL.fr Partager la citation





Quant à l'état d'esprit du fondateur du Front national, son conseiller nous raconte qu'il n'est pas pris par un sentiment de nostalgie : "Il a toujours évoqué ses souvenirs et il a toujours 20 ans dans sa tête. Il n'a pas eu de vague à l'âme. Sa devise, c'est 'la vie commence toujours demain'. Il n'a rien oublié des gens qu'il a croisés. Le scoop du livre, c'est le ton et le style du livre. Il a retranscrit ce côté poétique que nous lui connaissons. Le livre dans son ensemble est assez tendre".