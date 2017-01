Le candidat de la "France insoumise" pour la présidentielle 2017 aimerait renforcer le dialogue avec le président des États-Unis, qui entre officiellement à la Maison Blanche le 20 janvier.

Lui président, Jean-Luc Mélenchon l'assure, il travaillera main dans la main avec Donald Trump. "Je me réjouirais de traiter avec Trump. Il se place du côté des Américains, et moi je me placerais du côté des Français", a-t-il déclaré ce 4 janvier au micro de France Inter. Le candidat de la "France insoumise", qui avait analysé, au lendemain de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, "un mouvement populaire dans le monde", estime qu'il n'aurait aucune peine, s'il était élu président de la République en 2017, à traiter avec le milliardaire américain, bientôt résident de la Maison Blanche. "En quelques jours, nous réglerions les questions du Tafta et du Ceta", estime-t-il.



Jean-Luc Mélenchon n'avait toutefois pas dissimulé son inquiétude à l'idée de voir l'élection de Trump profiter à une montée des populismes en Europe, encourageant potentiellement, selon lui, l'élection de Marine Le Pen en France en mai 2017. Mais il en est convaincu : ses idées convergent elles aussi en plusieurs points avec le président élu des États-Unis. Si l'ancien président du Parti de gauche était porté à l'Élysée en mai prochain, il renforcerait le dialogue international avec Donald Trump d'une part, et peut-être aussi avec Vladimir Poutine d'autre part, dans une configuration diplomatique jamais vue par le passée.