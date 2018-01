publié le 14/01/2018 à 19:43

Il est sans doute le projet de loi le plus sensible pour Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Le projet "Asile et Immigration" a pour ambition de régler les problématiques soulevées par l'afflux des migrants en France. Le président de la République doit pratiquer un jeu d'équilibriste, en satisfaisant une opinion publique qui demande davantage de fermeté, sans pour autant renier des slogans de campagne qui promettaient davantage d'humanité.





Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le projet "Asile et Immigration" est "équilibré", n'en déplaise aux associations de défense des migrants qui alertent notamment sur la circulaire distribuée en décembre par le ministre. Le projet de loi reçoit également le soutien de François Bayrou, qui était l'invité du Grand Jury ce dimanche 13 janvier.

"Emmanuel Macron, comme tous les politiques, est partagé entre la morale et l'éthique, estime Olivier Mazerolle. L'éthique pour un responsable politique, c'est de prendre en compte la morale, mais également de constater ce qui est applicable en fonction de l'état d'esprit de sa population", poursuit le journaliste politique, qui souligne les limites de l'accueil des migrants en Allemagne.

La semaine politique à venir sera très majoritairement consacrée à ce thème de l'immigration. Mardi 16 janvier Emmanuel Macron sera à Calais. Jeudi 18 janvier, l'immigration sera au cœur du sommet franco-britannique.