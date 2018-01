publié le 14/01/2018 à 13:06

Depuis sa présentation par Édouard Philippe jeudi 11 janvier, le projet de loi asile et immigration tend les relations entre le gouvernement et le monde associatif, pour lequel le parcours administratif du migrant sur le territoire national ressemblerait à une impossible course contre la montre visant in fine à les reconduire à la frontière.



Une mesure met particulièrement en émoi les associations. La durée maximale des séjours en rétention administrative va passer de 45 à 90 jours, et même à 115 jours si l'étranger en question fait obstacle à son éloignement.

Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 14 janvier, François Bayrou, président du MoDem et partie prenante dans la majorité d'Emmanuel Macron, s'est montré ouvert à cette piste. "La rétention administrative n'est pas une barbarie. La rétention administrative est une disposition que l'on met en oeuvre simplement pour s'assurer que soit respecté un certain nombre de règles (...) C'est une obligation civique de la part de l'État, une obligation juste."



Ensuite, François Bayrou a développé son raisonnement. Tout en affirmant que les migrants "ne sont pas les ennemis de la France", l'ancien garde des Sceaux estime avoir toujours été en phase avec l'application stricte des règles. Un discours qui correspondrait, selon lui, aux attentes de l'opinion.



"Je sais ce qu'est la sensibilité de l'opinion publique profonde en France. (il y a) le sentiment d'impuissance : (les gouvernements disent, mais) ne font pas." Selon le président du MoDem, parti allié à La République En Marche au Parlement, "la politique définie est une politique équilibrée" - à savoir l'installation sur le territoire du "moins possible d'illégaux" et en même temps l'examen des situations au cas par cas.