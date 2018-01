publié le 11/01/2018 à 14:51

Associations et ONG sont reçues ce jeudi 11 janvier à Matignon pour parler du très contesté projet de loi asile et immigration. La veille, une vingtaine d'associations ont annoncé qu'elles allaient contester devant le Conseil d'État une circulaire très controversée sur le recensement des migrants dans les centres d’hébergement d'urgence.



"Cette circulaire nous choque. Elle est contraire à nos missions et nous avons déclaré que nous ne la mettrons pas en œuvre", affirme Florent Gueguen, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, soulignant que ce recours est déposé par "toutes les grandes associations caritatives et d'actions sociales en France". Et de citer le Secours catholique, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre ou encore l'Armée du Salut.

"On a demandé au gouvernement une réécriture collective, ce qui nous a été refusé. Maintenant, nous allons devant la justice parce que nous considérons que ce texte est contraire au principe d'accueil inconditionnel, un principe-socle de l'action sociale", explique Florent Gueguen.

"Il s'agit bien de recenser les personnes", selon Florent Gueguen

De son côté, le premier ministre Édouard Phillipe assure qu'il n'est pas question de faire un tri parmi les migrants. Une position qui ne tient pas pour les associations.



"Dans cette circulaire, il est prévu de recenser les personnes.Et pour celles qui sont sans titre de séjour ou qui sont déboutées du droit d'asile, ou qui sont sous statut Dublin, c'est orientation vers un centre de détention, obligation à quitter le territoire français ou assignation à résidence. Donc il s'agit bien de recenser les personnes et de sortir les personnes qui sont sans titre de séjour des centres d’hébergement pour les placer dans des centres privatifs de liberté, en vue de les reconduire".



Florent Gueguen précise que les associations ne sont pas contre les contrôles, mais elles estiment que ceux-ci ne doivent pas avoir lieu dans les centres d'hébergement car certaines personnes pourraient prendre peur et ne plus se tourner vers ces structures.