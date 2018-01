publié le 07/01/2018 à 21:30

Réduire d'un tiers le nombre de parlementaires, introduire une dose de proportionnelle, limiter le nombre de mandat des élus dans le temps... La réforme constitutionnelle, annoncée par Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale, est l'un des dossiers sur lequel plancheront les parlementaires en 2018.



Après le revers de La République En Marche aux élections sénatoriales, Le Président devra compter sur la bonne volonté de Gérard Larcher et des sénateurs LR pour mener cette réforme à bien. Si les deux parties sont d'accord sur un certain nombres de mesures (suppression de la Cour de justice de la République par exemple) la collaboration ne semble pas évidente sur tout.

Pour Christophe Jakubyszyn (TF1-LCI), le président Les Républicains du Sénat "a des lignes rouges fond de commerce. Il ne souhaite pas qu'on limite dans le temps le cumul des mandats. Il y a une autre ligne rouge sur la réduction du nombre de sénateurs."



Emmanuel Macron peut-il tenir bon ?

Emmanuel Macron peut-il tenir bon et imposer sa réforme malgré tout ? Pour Benjamin Sportouch, "si jamais le chef de l'État revient sur cette question du non-cumul dans le temps de trois mandats, ça veut dire que pour la première fois, il céderait à l'ancien monde. De ce qu'on dit, autour de lui pour l'instant, il n'est pas question qu'il cède sur cette question."



Pour qu'un projet du genre, qui équivaut à réformer en profondeur les institutions de la Ve République, soit entériné, il convient de rallier les trois cinquièmes du Parlement à sa cause, à savoir 555 parlementaires sur un total de 925. Ce dont ne dispose pas Emmanuel Macron. Si La République En Marche et ses alliés disposent d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale (395), le compte n'est pas bon, au regard du maigre groupe décroché au Sénat (28).



Il manque au moins 132 élus à Emmanuel Macron, qui n'écarte pas l'option du référendum. "Très improbable et très dangereux", selon Alexis Brézet, journaliste au Figaro.