publié le 10/12/2017 à 19:49

Si vous êtes Corse et membre des Républicains, la possibilité vous était donnée de voter pour deux scrutins ce dimanche 10 décembre. Le premier concerne les élections territoriales en Corse et le second, l'élection du nouveau président des Républicains. Parmi les trois candidats à la présidence LR - Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan - le premier est largement favori et pourrait l'emporter dès ce premier tour.



Mais la participation n'est pas au beau fixe : 87.000 votants s'étaient déplacés à 17 heures. Cela vaut mieux que les prévisions les plus alarmistes, mais il faut quand même garder en mémoire que 234.000 adhérents auraient pu prendre part à ce vote. "Si le vote réunit moins de 100.000 participants, ce n'est pas bon", réagit Olivier Mazerolle.

"Si l'on dépasse ce chiffre symbolique, on pourra dire qu c'est honnête compte tenu de l'état de dégradation dans lequel se trouve le parti des Républicains, mais comme tout les partis politiques. Cela veut dire quand même que ce parti surnage et si Laurent Wauquiez est élu, dans ce contexte, au premier tour, il aura une petite base - pas sensationnelle, mais il pourra dire qu'il existe. Mais il faudra qu'il trouve le moyen de réconcilier tout le monde et ça, ce n'est pas gagné d'avance", analyse le journaliste politique.