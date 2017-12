Richard Ferrand a-t-il peur d'ouvrir la boîte de Pandore ?

avec Olivier Mazerolle et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/12/2017 à 19:30

Richard Ferrand, chef de file des députés de La République En Marche (REM), était l'invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche 17 décembre. Une émission au cours de laquelle il a été amené à s'exprimer sur la politique du gouvernement, dont laquelle il s'est montré en tout points solidaire.





"J'ai trouvé ça un peu surprenant", reconnaît Benjamin Sportouch, responsable adjoint du service politique de RTL. Pour Christophe Jakubyszyn, Richard Ferrand "a trop peur d'ouvrir la boîte de Pandore", en critiquant la ligne portée par l'exécutif. "On sent bien qu'il ne veut pas être en porte-à-faux", poursuit Benjamin Sportouch.

Alexis Brézet, éditorialiste au Figaro, est en accord avec ses confrères. "Ce qui me paraît frappant, c'est que Ferrand ne veut pas assumer un rôle de contrepoids, ou d'aiguillon de gauche", analyse-t-il. "J'ai vu le chef de file des députés REM n'ayant qu'un seul objectif : c'est que tout le monde se taise, et qu'il n'y ait pas de débat. On a l'impression qu'il faisait partie du gouvernement", juge Christophe Jakubyszyn.