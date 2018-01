Immigration : comment Emmanuel Macron tente de désarçonner ses opposants

publié le 13/01/2018 à 14:07

Emmanuel Macron est sous le feu des critiques sur sa politique d'immigration, qui prévoit le renforcement du contrôle des migrants. Les associations humanitaires et la gauche font feu de tout bois contre la future loi asile et immigration et les circulaires du ministère de l'Intérieur. L'Élysée a décidé de contre-attaquer, notamment après la couverture offensive de L'Obs et les propos tenus ici et là par des responsables politiques, syndicaux ou d'associations. Certains, comme Gustave Le Clézio, prix Nobel de Littérature, dénonçant "un déni d'humanité insupportable".



Le chef de l'État est le premier à avoir changé de ton cette semaine. "On mélange les migrants, les réfugiés, le droit d'asile, les migrations économiques. Je crois qu'il faut regarder les choses dans le bon ordre."

Depuis Rome, il a dénoncé les faux bons sentiments. "Je pense que quand il y a des désaccords entre le peuple et les intellectuels, c'est parfois parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels. Sur ce sujet, il faut se garder des faux bons sentiments, de toute brutalité et il faut avoir cette exigence chevillée au corps." Le chef de l'État joue l'opinion contre les associations.



Une archive de Mitterrand sur les réseaux sociaux

Même chose sur les réseaux sociaux. Des militants de La République En Marche rappellent à la gauche ses propres turpitudes avec une vidéo de François Mitterrand en 1989. Voilà comment le Président de l'époque parlait des migrants. "Vous ne croyez pas que nous ayons à faire à une marée humaine. Simplement, il y en a trop. L'immigration clandestine ne doit pas être tolérée. Les clandestins qui viennent en France doivent s'attendre à être rapatriés ou à être dirigés vers un pays de leur choix."



Une plongée dans les archives pour enfoncer le clou et faire taire ceux qui à gauche poussent des cris d'orfraie sur la politique migratoire d'Emmanuel Macron.