Emmanuel Macron limite à dix le nombre de collaborateurs par ministère

publié le 19/05/2017 à 14:02

Place aux économies. Dans un décret publié ce vendredi 19 mai dans le Journal officiel, les ministres du gouvernement n'auront plus droit qu'à dix conseillers maximum par cabinet. Selon le texte, signé de la main d'Emmanuel Macron mais aussi de son Premier ministre Édouard Philippe, le chiffre descend à huit pour un ministre délégué et à cinq pour un secrétaire d'État.



Jean-Marc Ayrault avait lui aussi tenté de limiter le nombre de collaborateurs lors du précédent quinquennat, rappelle Le Monde. Dans une circulaire, il avait fixé le plafond à 15 collaborateurs par ministre et dix par ministre délégué. Mais dans les faits, elle a peu été respectée, les circulaires n'ayant pas de valeur réglementaire.

Cette fois-ci, le décret apparaît plus ferme. Il stipule que les nominations des membres des cabinets ministériels devront être soumises à l'approbation du Premier ministre. Il indique également que "nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques". Enfin, comme le prévoit la loi concernant la transparence de la vie publique, tous les collaborateurs des membres du gouvernement devront "adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour les transparence de la vie publique".