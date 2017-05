Emmanuel Macron compose "un gouvernement bien ficelé" pour Alain Duhamel

publié le 17/05/2017 à 20:18

Alors que la liste des 22 ministres et secrétaires d’État du gouvernement d’Édouard Philippe a été dévoilée dans l’après-midi du 17 mai, Alain Duhamel juge qu’Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont finalement réussi à composer "un gouvernement bien ficelé". Pour réussir la composition de son gouvernement, il existe certaines recettes nous confie l’éditorialiste, tel qu’une surprise, une vedette. C’est chose faite avec la nomination de Nicolas Hulot : "les deux présidents de la République précédents auraient bien aimé le faire rentrer dans un gouvernement, c’est Emmanuel Macron qui y est parvenu".



Le gouvernement d’Édouard Philippe présente également une "épine dorsale solide" sur les ministères régaliens. Enfin le gouvernement dévoilé le 17 mai présente également sa part de "surprises et du renouvellement" nombreuses personnalités de la société civile et du mouvement En Marche !

Pour Alain Duhamel, le débauchage de deux ténors des Républicains dans un gouvernement mené par le juppéiste Édouard Philippe constitue une machine de guerre contre les Républicains dans la perspective des élections législatives. La composition du gouvernement et la dénomination des ministères témoignent également de la volonté d’Emmanuel Macron de s’engager pour l’Europe.