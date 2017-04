publié le 20/04/2017 à 22:22

Des tirs ont eu lieu sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, dans la soirée de jeudi 20 avril. Deux policiers ont été blessés par balle, dont un grièvement, et un autre a été tué. Selon les informations transmises par l'Unité SGP Police, un homme au volant d'un véhicule aurait fait feu sur une voiture de police à l'arrêt à un feu rouge. L'assaillant, non identifié, a également été tué, selon les premières informations.



Les forces de l'ordre sont massivement déployées sur la principale avenue parisienne, qui a été extrêmement rapidement évacuée et est dorénavant déserte, à 22 heures soit une heure après les faits. Tous les magasins et autres restaurants ont été fermés et de nombreuses personnes sont à l'heure actuelle calfeutrées à l'intérieur.



>> Suivez en direct les dernières informations après la fusillade sur les Champs-Élysées



L'ensemble du quartier, autour de cette avenue du VIIIe arrondissement de la capitale, est complètement bouclé et donc inaccessible aux voitures mais également aux piétons. Le périmètre de sécurité s'étend du rond-point de l'Étoile et descend jusqu'au rond point des Champs-Élysées.

Le dispositif de police est extrêmement important. Des dizaines de véhicules sont actuellement stationnés sur les Champs-Élysées alors qu'un hélicoptère, en position stationnaire, survole également la zone. Le dispositif tend à s'étendre au fur et à mesure. La préfecture de police demande aux personnes d'éviter au maximum le secteur et de respecter les consignes des forces de police.





Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) 20 avril 2017