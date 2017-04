publié le 20/04/2017 à 22:38

Noa travaille dans une pharmacie à côté de ses études. Un commerce situé sur l'avenue des Champs-Élysées. Il était dans l'officine, lorsque la fusillade s'est produite, jeudi 20 avril aux alentours de 21 heures. "J'ai vu tout ce qu'il s'est passé", témoigne le jeune homme au micro de RTL.



"J'étais dans la pharmacie, on a entendu premièrement une détonation, ensuite gros mouvement de foule. À partir de là, on a essayé d'accueillir un maximum de gens à l'intérieur de la pharmacie, on a gardé peut-être une trentaine de personnes, comme tous les autres commerces, comme tous les voisins." La police est ensuite arrivée et a sécurisé la zone, explique Noa. "Une demi-heure plus tard, on a évacué les gens par des sorties alternatives, pas directement sur les Champs."



Un policier est mort, deux autres ont été grièvement blessés, dont l'un d'eux grièvement, lors des tirs qui se sont produits à proximité de la station de métro Franklin D. Roosevelt. L'assaillant a été abattu. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) est sur place, et des hélicoptères survolent cette zone très fréquentée de la capitale. De nombreux fourgons de CRS sont sur place. Le parquet antiterroriste s'est presque aussitôt saisi de l'enquête.