À trois jours du premier tour de la présidentielle, Paris est une nouvel fois plongé dans l'effroi. Un policier a été tué et deux autres blessés jeudi soir lors d'une fusillade sur l'avenue des Champs-Élysées. "Peu avant 21 heures, un véhicule s'est arrêté à hauteur d'un fourgon de police de la direction de l'ordre public et de la préfecture de police de Paris. L'individu est sorti de ce véhicule et a ouvert le feu a priori avec une arme automatique tuant le conducteur de ce car de police. Ensuite, il s'est dirigé sur le trottoir en prenant pour cible les policiers, réussissant à en blesser deux ", a expliqué Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur.



Au micro de RTL, ce dernier appelle à une grande prudence notamment sur le nombre d'assaillants. "Selon plusieurs témoins, il aurait agi seul au moment de l'ouverture des tirs. Est-ce qu'il y avait d'autres individus ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire", a-t-il précisé au micro de RTL.

Les forces de l'ordre, déployées en nombre dans ce quartier du VIIIe arrondissement de la capitale, seront présentes une grande partie de la nuit pour mener les investigations après cette attaque.



"Le parquet antiterroriste de Paris a été saisi de l'affaire. C'est désormais au procureur de la République, François Molins, de donner un certain nombre d'informations", a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Cette enquête en flagrance a été confiée à la Section antiterroriste (SAT) de la Brigade criminelle et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a précisé le parquet.