Bernard Cazeneuve et François Hollande, à l'Élysée en décembre 2016

et AFP

publié le 20/04/2017 à 22:18

Après la fusillade qui s'est déroulée aux alentours de 21 heures sur les Champs-Élysées, dans le VIIIe arrondissement de Paris, Bernard Cazeneuve se réunit avec François Hollande à l'Élysée, a-t-on appris de source officielle. Le Premier ministre et le Président vont faire un point sur la situation.



Un policier est mort, deux autres ont été grièvement blessés, dont un grièvement, lors des tirs qui se sont produits à proximité de la station de métro Franklin D. Roosevelt. L'assaillant a été abattu. Aucune piste n'est pour l'heure privilégiée. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) est sur place, et des hélicoptères survolent cette zone très fréquentée de la capitale. De nombreux fourgons de CRS sont sur place.

Cette fusillade intervient à trois jours de l'élection présidentielle, alors que l'état d'urgence est toujours en vigueur en France depuis la vague d'attentats jihadistes qui ont ensanglanté l'Hexagone en 2015.