publié le 20/04/2017 à 10:00

À trois jours du premier tour d'une présidentielle hors du commun, François Fillon voit en Emmanuel Macron son plus redoutable adversaire. Tandis que le candidat du mouvement "En Marche !" se maintient en tête des sondages, au coude-à-coude avec Marine Le Pen, l'ancien premier ministre et candidat de la droite persiste et signe ce jeudi 20 avril au micro de RTL : Emmanuel Macron "favorise la montée du FN". Dans une interview consacrée au Figaro, il expose sa théorie selon laquelle voter Marine Le Pen revient à voter pour Emmanuel Macron.



"Marine Le Pen ne gagnera pas l'élection, donc toutes les voix qui vont vers Madame Le Pen et qui ne vont pas vers moi avantagent Monsieur Macron, estime François Fillon. On vote Le Pen et on a Macron à la fin", résume-t-il. Ainsi le candidat d'"En Marche !" est sa cible favorite. "Il représente la continuité du quinquennat de François Hollande, l'absence de changement, une candidature très marketing avec une volonté de plaire à tout le monde qui est justement la cause des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui", attaque François Fillon.

La trahison Schaüble

Et François Fillon de revendiquer une majorité plus solide que celle d'Emmanuel Macron en cas d'élection. "Toute la droite et le centre sont aujourd'hui rassemblés autour de moi, que ce soit Alain Juppé d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre, l'UDI, affirme le candidat de la droite. La majorité qui gouvernera le pays avec moi sera une majorité de la droite et du centre", promet-il.

Mais Emmanuel Macron est parvenu à récolter les faveurs d'hommes politiques dont les idées sont pourtant proches de celles de François Fillon, et ce au-delà des frontières de l'Hexagone. Ainsi le 12 avril, le ministre allemand des Finances Wolfgang Schaüble, conservateur, a adoubé Emmanuel Macron, au grand dam de François Fillon. "Oui ça m'a blessé, parce que j'aime bien Wolfgang Shaüble que je connais depuis longtemps", confie celui-ci au micro de RTL.