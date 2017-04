publié le 19/04/2017 à 21:20

À quatre jours du premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen continuent leur course en tête. Le leader "En Marche !" et la présidente du Front national consolident leur avance sur François Fillon et Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage BVA Salesforce pour Orange et la presse régionale, diffusé ce mercredi 19 avril. Avec respectivement 24% et 23% d'intentions de vote, Emmanuel Macron et Marine Le Pen progressent chacun d'un point en une semaine et ont désormais 4 à 5 points d'avance sur leurs poursuivants.



Le socialiste Benoît Hamon met fin à une baisse quasi continue depuis février, avec 8,5% (+1) d'intentions de vote. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan est crédité de 3,5% (+0,5) et Philippe Poutou reste stable avec 1,5%. Les autres candidats recueillent moins de 1%.

Emmanuel Macron favori du second tour

Au total, 29% des personnes prévoyant de voter au premier tour n'expriment pas d'intention de vote ou peuvent encore changer d'avis. Un pourcentage en net recul à l'approche du scrutin. 86% (+6) des électeurs potentiels de Marine Le Pen et 81% (+3) de ceux de François Fillon se disent désormais sûrs de leur choix. C'est aussi le cas de 75% (+8) des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de 74% (+7) de ceux d'Emmanuel Macron, mais de seulement 58% (-8) des électeurs de Benoît Hamon.

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait sur Marine Le Pen avec 65% des voix contre 35%. 16% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.



Enquête réalisée en ligne du 18 au 19 avril auprès de 1.427 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.