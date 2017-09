publié le 21/09/2017 à 11:48

C'est la fin de plusieurs mois rythmés de "je t'aime... moi non plus". Florian Philippot, désormais ancien vice-président du Front National (FN) a annoncé jeudi 21 septembre sur France 2, sa décision de quitter le parti présidé par Marine Le Pen.



Depuis la défaite de la candidate frontiste au second tour de l'élection présidentielle, il essuie les coups de ses collègues qui le jugent coupable de la déroute du parti.

Dès le lendemain du second tour, Jean-Marie Le Pen prend la parole sur RTL. "Comme Florian Philippot est l'un des principaux responsables de la défaite de Marine Le Pen, je pensais qu'il songerait à s'esquiver". L'ex-président d'honneur du FN n'a jamais caché son hostilité vis-à-vis de Florian Philippot. "Je suis pour le grand rassemblement où monsieur Philippot aurait sa place et seulement sa place", expliquait-il mardi 19 septembre sur l'antenne de RTL.

11 mai : Florian Philippot menace de quitter le FN

Plutôt que de se concentrer sur les questions identitaires et sécuritaires, Florian Philippot souhaite mettre le sujet de la sortie de l'euro au cœur du projet du FN. Le 11 mai, il affirme que si le parti renonce à sortir de la monnaie commune, point phare du programme de Marine Le Pen, il le quittera. "Ça voudrait dire que le Front national deviendrait européiste? Fédéraliste? C'est inimaginable. Parce que sinon, ce n'est plus le Front national", explique-t-il au micro de BFMTV.



De leur côté, plusieurs cadres du parti déplorent que le sujet de la sortie de l'euro ait occupé une place si importante dans le débat présidentiel. "La question de l'euro c'est terminé", affirme par exemple le député Gilbert Collard dans une interview au Parisien.

16 mai : lancement des Patriotes

Comme une réponse à la rancœur des partisans frontistes, Florian Philippot lance sa propre association. Appelée "Les Patriotes", cette organisation interne au FN a pour but officiel de promouvoir un "patriotisme généreux", et de mieux "porter le message" de Marine Le Pen.



Mais Florian Philippot souhaite également créer "une nouvelle force politique" destinée à rassembler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti. Il espère ainsi profiter de l'élan initié par le ralliement du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan lors du second tour de l'élection présidentielle.

30 juin : Sophie Montel est limogée

Proche de Florian Philippot, l'eurodéputée Sophie Montel est démise de ses fonctions le 30 juin dernier. À l'instar de plusieurs autres responsables politiques du FN, Sophie Montel s'est vu retirer la présidence du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté après une procédure de suspension initiée par la direction du parti. Elle est accusée de soutenir des élus hostiles à l'équipe dirigeante du FN.



Un message particulier envoyée aux partisans de Florian Philippot. Ce dernier appelle d'ailleurs à l'apaisement : "Sophie est une élue exemplaire, une cadre professionnelle, une militante fidèle et moderne", explique-t-il.



15 septembre : Marine Le Pen appelle Florian Philippot à "clarifier" sa situation

Dans un entretien au Parisien publié le 15 septembre, Marine Le Pen revient sur la création des Patriotes. Le cumul de fonctions de Florian Philippot, à la fois vice-président du FN et président de la nouvelle association pose problème selon elle. L'ex-candidate à la présidentielle l'appelle à "clarifier" cette situation.



"Qu'il y ait des think tanks, ça ne me pose aucun souci. Mais nous sommes tout de même au coeur de la refondation du mouvement. Je souhaite donc que tous les dirigeants du FN se reconcentrent sur cette refondation et qu'ils apportent leurs réflexions à l'intérieur du mouvement", explique-t-elle.



La même semaine plusieurs cadres s'en prennent à Florian Philippot, comme Gilbert Collard ou Louis Aliot.

20 septembre : Marine Le Pen retire la délégation de Florian Philippot

Invité de CNews mercredi 20 septembre, Florian Philippot dénonce la ligne politique du FN depuis la défaite de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Il s'agit selon lui d'"un retour en arrière terrifiant".

Quelques heures après seulement, Marine Le Pen publie un communiqué sur Facebook dans lequel elle annonce retirer la délégation à la stratégie et à la communication de Florian Philippot. "Sa vice-présidence sera, à compter de ce jour, sans délégation".



21 septembre : démission de Florian Philippot

Jugeant qu'il devient "vice-président à rien", Florian Philippot annonce le 21 septembre qu'il quitte le Front National. "Je n'ai pas le goût du ridicule donc je quitte le Front national", explique-t-il invité des 4 Vérités sur France 2.

J'envoie aujourd'hui ma lettre de démission à @MLP_officiel ! — Sophie Montel (@Sophie_Montel) 21 septembre 2017

Le départ de Florian Philippot est immédiatement suivi par celui de Sophie Montel. L'eurodéputée annonce sur Twitter qu'elle démissionne également de son poste au sein du FN.