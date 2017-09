FN : Marine Le Pen maintient Philippot vice-président mais lui retire sa "délégation"

et AFP

publié le 20/09/2017 à 20:37

C'était peut-être la phrase de trop. Moins d'une heure après la sortie de Florian Philippot, qui prédisait un "retour en arrière terrifiant" de la ligne du parti sur CNews mercredi 20 septembre, Marine Le Pen annonce dans un communiqué laconique qu'elle maintenait Florian Philippot à la vice-présidence du Front national, tout en lui retirant sa délégation à la stratégie et à la communication.



"Florian Philippot, sollicité par mes soins, n'a pas répondu à la demande de mettre un terme au conflit d'intérêts résultant de sa double responsabilité de vice-président du FN chargé de la stratégie et de la communication et de président de l'association politique les Patriotes.

"J'ai pris la décision de lui retirer sa délégation à la stratégie et à la communication. Sa vice-présidence sera, à compter de ce jour, sans délégation", a affirmé celle qui entend bien rester la patronne du parti frontiste. Un retrait de délégation qui peut laisser entendre que Florian Philippot n'est plus le numéro deux du Front national.

Dans un communiqué laconique, @MLP_officiel met fin aux délégations de @f_philippot sein du Front National. #CestLaGuerre pic.twitter.com/w8mj5QjcuB — Thomas Despre (@ThomasDespre) 20 septembre 2017