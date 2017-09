Florian Philippot annonce qu'il quitte le Front national

publié le 21/09/2017 à 07:43

Florian Philippot et le Front national, c'est terminé. Si Marine Le Pen avait maintenu le député européen à son poste de vice-président mercredi 20 septembre, Florian Philippot a annoncé le lendemain son départ du parti frontiste.



"On m'a dit que j'étais vice-président à rien, je n'ai pas le goût du ridicule donc je quitte le Front national", a-t-il déclaré jeudi 21 septembre, lors des 4 Vérités sur France 2. Selon lui, la refondation du parti est "un retour en arrière terrible" alors que le Front national est "rattrapé par ses vieux démons". "Je pense qu'elle s'en doutait, hier, en me nommant président à rien, a ajouté Florian Philippot. Je pense que la décision de Marine de me nommer vice-président de rien a fait beaucoup de mal aux militants. (...) Mais je ne blâme pas Marine."

Le désormais ex-membre du FN a refusé d'abandonner la tête de son mouvement "Les Patriotes" comme le lui avait demandé Marine Le Pen. "J'ai essayé de préserver l'unité, mais j'ai eu face à moi de nouveaux arguments. Cette histoire d'association n'était qu'un prétexte, il y avait en réalité un problème de fond", a-t-il ajouté.



Sur CNews mercredi, Florian Philippot avait tenu un discours particulièrement sévère à l'égard de la nouvelle ligne politique du FN, stigmatisant "un retour en arrière absolument terrifiant, qui affole des milliers de personnes". "Le visage que renvoie le FN en ce moment est épouvantable", avait-il assuré. Sur France 2, il a confirmé son point de vue : "Le Front national est rattrapé par certains vieux démons. On voit des expressions inquiétantes resurgir sur la dédiabolisation."