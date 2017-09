publié le 21/09/2017 à 09:29

Comme attendu, certaines personnalités du Front national se réjouissent du départ de Florian Philippot. La démission du vice-président du parti, annoncée jeudi 21 septembre, suscite un certain engouement auprès de Louis Aliot. Le compagnon de Marine Le Pen, par ailleurs vice-président en charge de la formation et des manifestations, estime que "le Front national va enfin connaître l'apaisement face à un extrémiste sectaire, arrogant et vaniteux qui tentait de museler notre liberté de débattre".



"Tous les talents et compétences méprisés par l'amicale des privilégiés à grosse tête vont enfin pouvoir s'exprimer. Un nouveau souffle", a déclaré, satisfait, Louis Aliot via son réseau social. Sur son compte Twitter, il n'a d'ailleurs pas manqué de retweeter des messages anti-Philippot et prônant une refondation centrée autour de Marine Le Pen.

Florian Philippot a démissionné après plusieurs jours d'échanges par médias interposés avec Marine Le Pen, lui réclamant de quitter la tête de son association "Les Patriotes".

Ayant refusé de répondre favorablement à cette injonction, la présidente du FN avait choisi de maintenir son bras droit au poste de vice-président, mais de lui retirer sa délégation. "On m'a dit que j'étais vice-président à rien... Je n'ai pas le goût du ridicule, je n'ai jamais eu le goût de rien faire, donc bien sûr je quitte le Front national", a alors annoncé Florian Philippot.