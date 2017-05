publié le 07/05/2017 à 22:35

Marine Le Pen n'a pas réussi là où son père avait échoué en 2002. La candidate du Front national a été battue par Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche 7 mai. Elle a recueilli 34,3% des suffrages exprimés, selon les premières estimations de Kantar-Sofres-OnePoint pour RTL. Emmanuel Macron a donc été élu président de la République avec 65,7% des voix.



Contrairement à Jean-Marie Le Pen, qui en 2002 face à Jacques Chirac n'avait pas progressé entre le premier et le second tour, Marine Le Pen devrait totaliser plus de 10 millions de voix, soit bien plus que le précédent record du FN, établit au premier tour, où près de 7,6 millions de Français avaient voté pour elle. Malgré ce nouveau record, ce score reste un échec pour le parti.

"Le rapport de force était en faveur d'Emmanuel Macron", a réagit Jean-Marie Le Pen sur RTL, juste après la parution des résultats. "Maintenant je regarde la foule, je lui conseille de jouir de sa joie et je lui donne rendez-vous dans 6 mois, pour savoir quel est le pourcentage de cette foule joyeuse qui sera dans les mêmes sentiments". "Beaucoup de choses me font douter", poursuit celui qui a dirigé pendant des années le Front national, qui parle de "nombreux problèmes que Monsieur Macron n'est pas en mesure de résoudre".

Dans son discours, sa fille, candidate malheureuse a parlé de la transformation du Front national. Un changement de nom serait même envisagé, ce que Jean-Marie Le Pen semble balayer d'un revers de main. "Ça c'est le congrès qui va décider. Je croyais que c'était Monsieur Philippot qui voulait changer de nom. Mais comme il est l'un des principaux responsables de la défaite de Marine Le Pen, je pensais qu'il songerait à s'esquiver", lance l'ancien président du FN. Selon lui, Marine Le Pen "a fait la campagne de ses amis, de ses collaborateurs. Selon moi il y a eu quelques torsions de cheville", poursuit-il.



Pour Jean-Marie Le Pen, ce sont "les problèmes de l'euro, de l'Europe, de la retraite à 60 ans qui ont plombé la campagne de Marine Le Pen. Je pense qu'il faut parler à la France des vrais problèmes : démographiques, de l'immigration massive, de l'insécurité, du chômage, des déficits vertigineux". Des thèmes traditionnellement abordés par le Front national, et que celui qui en fut le président d'honneur ne compte pas abandonner. Il affirme d'ailleurs qu'il assistera au prochain congrès du parti. "J'y défendrai la voix du respect, de la tradition, et des mérites du FN", a-t-il assuré.