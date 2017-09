publié le 19/09/2017 à 17:59

Depuis plusieurs mois, le Front National est miné par ses divisions internes, notamment entre sa présidente Marine Le Pen et son vice-président Florian Philippot.



Durant les élections législatives, ce dernier a lancé son association "Les Patriotes". Une position qu'il ne juge en rien contradictoire avec sa place au sein du Front National, qu'il a choisi de conserver. Une faute selon Jean-Marie Le Pen, qui appelle l'eurodéputé frontiste à démissionner de son siège de vice-président. "Je pense que si Philippot estime pouvoir conserver la présidence de son mouvement et en même temps la vice présidence du Front National, il y a évidemment une incompatibilité qui mérite d'être tranchée", a déclaré l'ancien cadre.

"Je n'écarte pas François Philippot. Je suis pour le grand rassemblement où monsieur Philippot aurait sa place et seulement sa place. Et non pas celle d'un vice président supérieur apparaissant pratiquement tous les jours à la télévision pour donner la ligne du FN (...) Je pense que le conflit qui l'a opposé à Marine Le Pen lui imposerait de démissionner de sa vice présidence", a assuré Jean-Marie Le Pen.



