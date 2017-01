MINUTE PAR MINUTE - Deux jours après le premier débat, les sept candidats se retrouvent une nouvelle fois pour défendre leur programme.

Crédit : AFP Les sept candidats de la primaire de la gauche

Après l'économie, le terrorisme et la laïcité, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy débattront d'éducation, de santé et aborderont le thème de l'Europe, ce dimanche 15 janvier.



Lors du premier débat qui s'est déroulé deux jours auparavant, les candidats ont réuni devant le petit écran 3,8 millions de téléspectateurs. Le premier débat de la droite, avait quant à lui réuni 5,6 millions de personnes, le 13 octobre 2016. Avec un calendrier très resserré et plusieurs candidatures de dernière minute liées au retrait de François Hollande, la primaire initiée par le PS peine de fait à passionner. Ses organisateurs attendent d'ailleurs beaucoup moins de votants les 22 et 29 janvier que les 4,6 millions qui ont désigné François Fillon candidat, en novembre dernier.

Suivez en direct le deuxième débat

16h49 - Invité du Grand Jury RTL/ Le Figaro/ LCI, jean-Luc Mélenchon juge que la primaire de la gauche "sert à désigner le perdant".