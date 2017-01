Lors du deuxième débat de la primaire de la gauche, dimanche 15 janvier, l'ex-Premier ministre a défendu la façon dont a été gérée la crise migratoire par son gouvernement.

Crédit : Capture d'écran BFMTV Manuel Valls lors du deuxième débat de la primaire de la gauche, le dimanche 15 janvier.

par Philippe Peyre publié le 15/01/2017 à 19:33

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Je suis convaincu que les Français sont plus généreux que leurs dirigeants", a lancé Vincent Peillon lors du deuxième débat de la primaire de la gauche. Alors que les sept candidats ont été interrogés sur la gestion de la crise migratoire, cette attaque a été formulée à l'encontre de Manuel Valls et son discours à Munich en février 2016 dans lequel il a critiqué la politique d'accueil des migrants en Allemagne. "À Munich, Manuel Valls avait fait la leçon à Angela Merkel alors même que nous avons besoin d'une Europe plus forte", a lancé l'ex-ministre de l’Éducation.



Manuel Valls n'a pas manqué de réagir à cette attaque, rappelant immédiatement l'importance du rôle de la France dans la gestion de certains conflits. "Sans la France, le Mali aurait été déstabilisé et aurait connu une crise migratoire. C'est à l'honneur de la France d'avoir tenu cette politique", a lancé l'ancien Premier ministre. Manuel Valls a également défendu le démantèlement de la "Jungle" de Calais, citant notamment l'action de celui qui était alors son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse. "Sur ces questions là, il faut être clair. Quand on ouvre les frontières, on doit être capable de les maîtriser, nous avons sorti 60.000 personnes de Calais et des camps de migrants (...) Quand on gouverne (...) il faut être sérieux et déterminé".



À la suite de cette déclaration, Benoît Hamon a tenu à rappeler à Manuel Valls qu'en terme d'accueil des migrants et réfugiés, la France figurait parmi les pays "les moins volontaires" dans la prise en charge de ces personnes.