Primaire de la gauche : qui sont les trois journalistes du deuxième débat ?

ÉCLAIRAGE - Le deuxième débat entre les sept candidats à la primaire du PS se déroule dimanche 15 janvier sur BFM-TV, i-Télé et RMC à 18 heures. Trois journalistes, représentant chacun leur média, animeront les discussions.

Crédit : AFP Laurence Ferrari, Laurent Neumann et Ruth Elkrief animeront le deuxième débat de la primaire de la gauche, le 15 janvier 2017.

par Philippe Peyre publié le 15/01/2017 à 17:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Deuxième round pour les sept candidats à la primaire de la gauche. Dimanche 15 janvier, Sylvia Pinel, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Jean-Luc Bennahamias, Manuel Valls, Vincent Peillon et François de Rugy vont s'affronter dans le cadre d'un deuxième débat diffusé simultanément sur BFM-TV, i-Télé et RMC à partir de 18 heures.



Pour mener à bien ce débat, exit le trio Bouleau-Martichoux-Croissandeau et place aux trois journalistes représentant chacun un des médias diffuseurs : Ruth Elkrief (BFM), Laurence Ferrari (i-Télé) et Laurent Neumann (RMC). Ils auront pour objectif d'interroger et de relancer les candidats mais aussi d'assurer la cohérence du débat où le temps de parole des candidats a été quelque peu resserré. En effet, contrairement aux règles établies pour le premier débat, les candidats ne disposeront que d'une minute pour répondre (1min30 lors du 1er débat) mais aussi d'une minute lorsqu'ils seront interpellés par un autre candidat (45 secondes auparavant).



Interrogée par Télé-Loisirs.fr sur l'état d'esprit dans lequel elle était à l'approche de ce deuxième débat, Laurence Ferrari a reconnu qu'un tel exercice génère une certaine anxiété : "On ne peut pas être relax ! Il faut énormément travailler en amont et maintenir sa concentration.", a-t-elle rétorqué. Mais si stress il y a sur le plateau du Studio Gabriel à Paris, il sera surtout du côté des candidats qui doivent se démarquer et ainsi convaincre les Français de voter pour eux.