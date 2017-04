publié le 08/04/2017 à 08:00

L'heure de vérité approche pour les 11 candidats à la présidentielle. À 15 jours du premier tour, ils multiplient les déplacements dans l'Hexagone et lâchent leurs dernières forces pour convaincre les indécis et les abstentionnistes. Dans le détail, Benoît Hamon passe son grand oral devant les étudiants de Science-Po Paris à 10h, Emmanuel Macron rencontre les associations ultramarines de l'Hexagone à Paris à 14h30, Marine Le Pen tient un meeting au Palais des Congrès d'Ajaccio à 15h. Une heure plus tard, Nicolas Dupont-Aignan prendra la parole depuis Lyon et Nathalie Arthaud donne rendez-vous à ses partisans à Marseille. François Asselineau termine cette journée présidentielle à 17h à Nancy.



L'enjeu est d'autant plus important pour les candidats que les opinions des Français sont en train de se cristalliser et que la campagne officielle débute dans 48 heures. Dès lundi 10 avril, en effet, les candidats seront soumis à une égalité stricte des temps de parole.



8h15 - Le début de cette journée politique est marqué par la publication d'un sondage BVA Salesforce pour la presse régionale, qui place Marine Le Pen et Emmanuel Macron en tête à égalité avec 23% des d'intentions de vote, mais surtout François Fillon et Jean-Luc Mélenchon au coude-à-coude à la troisième place avec chacun 19% des intentions de vote.



