publié le 09/04/2017

Pour la première fois, 11 candidats à la présidentielle se retrouvaient sur le même plateau mardi 4 avril, pour un débat télévisé. Et l'événement a fait réagir jusqu'aux bancs de la fac dans laquelle Juliette étudie les sciences sociales. "Philippe Poutou a fait fureur, mais je ne sais pas si ça va trop durer." Laurence, sa mère, confirme : "J'ai trouvé ça un peu exotique par rapport au premier débat à cinq, qui était bien policé et politiquement correct." Léo, lui, compare ce débat présidentiel à "un talk-show". "Ce n'était pas un débat d'idées, c'était une petite joute mignonne." Un avis qui tranche avec celui de sa grand-mère, Danielle. "J'ai trouvé ça grotesque. Ça donne l'impression que n'importe qui peut se présenter à l'élection présidentielle."



Pour qui le cœur de cette famille de gauche va pencher, alors que les difficultés de Benoît Hamon persistent au profit de Jean-Luc Mélenchon. "Pour moi, le vote utile, ce serait de voter Mélenchon", en conclut Léo. Ce que lui confirme sa mère. "Si tu hésites entre Poutou et Mélenchon, il vaut mieux voter Mélenchon." De son côté, Danielle a été séduite par le programme d'Emmanuel Macron. Quant à Juliette, elle glissera un bulletin au nom de Benoît Hamon. Illustration de la fragmentation de la gauche.



