Sarkozy appelle "tous les Français à se mobiliser pour la victoire" de Fillon

publié le 07/04/2017 à 12:30

Fidèle à lui-même, c'est sur Facebook que Nicolas Sarkozy a posté un message pour appuyer la candidature de François Fillon, ce vendredi 7 avril. "À l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, chaque voix comptera", explique l'ancien président de la République.



Sans nommer Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy les pointe néanmoins du doigt : "Tout doit être mis en oeuvre pour éviter aux Français de n'avoir le choix au second tour qu'entre deux aventures sans issue : celle d'une nouvelle illusion portée par un candidat dont la responsabilité dans les échecs économiques de l'actuel quinquennat est clairement établie ; l'autre alimentée par l'irresponsabilité et la démagogie qui conduirait à des conséquences catastrophiques pour le niveau de vie des Français et pour l'avenir de l'Europe".

Nicolas Sarkozy estime ainsi qu'"il n’y a plus de place pour les hésitations ou les états d’âme. François Fillon est le seul parmi les candidats à avoir l’expérience qui lui permettra d’incarner et de réussir l’alternance dont la France a tant besoin". L'ancien président de la République termine en appelant "tous les Français à se mobiliser pour la victoire des idées de la droite républicaine et du centre, les seules en mesure de permettre le redressement de la France".