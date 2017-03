publié le 05/03/2017 à 11:00

C'est l'opération de la dernière chance pour François Fillon. Le camp du candidat Les Républicains à la présidentielle organise un rassemblement de soutien pour le moins risqué ce dimanche 5 mars sur la Place du Trocadéro, à Paris. Mais rassembler entre "40 et 45.000" personnes, comme l'espère son entourage, ne sera pas chose aisée au regard de la campagne de plus en plus délétère d'un François Fillon englué dans l'affaire dite du "PenelopeGate". Les défections en série - 258 élus de droite et du centre ont déjà lâché le candidat ce dimanche 5 mars à la mi-journée - et les sondages alarmistes, dont le dernier révèle que 71% de Français souhaitent qu'il se retire, sont là pour le lui rappeler. Pour ne rien arranger, grêle et averses violentes devraient s'abattre sur les pavés de la capitale.



Mais François Fillon semble n'avoir cure des oiseaux de mauvais augure. "N'abdiquez pas, ne renoncez jamais ! Votre engagement doit se poursuivre", a lancé d'un ton exalté l'ancien Premier ministre devant une foule dégarnie lors de son meeting à Aubervilliers, samedi 4 mars. Le Manceau pourra compter sur le soutien indéfectible de son épouse qui a certifié dans les colonnes du Journal du Dimanche qu'elle serait belle et bien présente au pied de la tour Eiffel. Après avoir listé les tâches lui ayant incombé lorsqu'elle était attachée parlementaire, Penelope Fillon a exhorté son mari à aller "jusqu'au bout". En sera-t-il de même pour les militants ?

Suivez le fil de la journée du rassemblement au Trocadéro

11h15 - Le Journal du Dimanche publie ce 5 mars les procès verbaux de l'audition de Penelope Fillon dans le cadre de l'enquête sur l'emploi fictif présumé qui la vise. La femme de François Fillon s'exprime pour la première fois depuis le début des révélations. Elle encourage son époux à "aller jusqu'au bout" de sa candidature à la présidentielle.



11h00 - Bonjour et bienvenue sur ce live qui suivra tout au long de la journée cet épisode crucial de la campagne présidentielle.