publié le 05/03/2017 à 05:30

Comme le rapporte un sondage effectué pour le Journal du Dimanche de ce 5 mars, 71% des Français ne veulent pas voir François Fillon se maintenir à l'élection présidentielle de mai prochain, tandis que 53% des sympathisants Les Républicains souhaitent que l'ancien Premier ministre reste candidat.



Le désaveu est d'autant plus important que la comparaison avec un précédent sondage réalisé il y a deux semaines indique une rupture aujourd'hui plus marquée entre l'élu parisien et les Français, ces derniers étant désormais plus nombreux à ne pas souhaiter qu'il postule à la fonction suprême (71%, +6 points).

Chez les sympathisants Les Républicains, le pourcentage de personnes interrogées opposées au maintien de sa candidature progresse de 17 points, à 47%. Dans le même temps, celui des sondés proches du parti de droite et favorables à ce qu'il persiste dans sa candidature passe de 70 à 53%. Sur l'ensemble des répondants, ils sont 68% à estimer que François Fillon maintiendra sa candidature, contre 71% chez les sympathisants Les Républicains.

Le plébiscite Juppé

À l'heure d'envisager un plan B, 64% des Français estiment qu'Alain Juppé a les qualités pour représenter la droite et le centre à l´élection présidentielle. Derrière le maire de Bordeaux, François Baroin, Xavier Bertrand et François Fillon disposent de ces qualités pour, respectivement, 34%, 30% et 29% des sondés.



Du côté des Républicains, 72% des sympathisants estiment qu'Alain Juppé a les qualités pour représenter la droite et le centre à la présidentielle, contre seulement 58% pour François Fillon, 48% pour François Baroin et 36% pour Xavier Bertrand.



Enfin, d'après le sondage publié par le JDD, à la question de savoir lequel des six candidats à la présidentielle incarne le mieux les valeurs d'honnêteté et d'éthique, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec 24% des voix, devant Benoît Hamon (21%), Emmanuel Macron (20%), Marine Le Pen (14%), Nicolas Dupont-Aignan (9%), et François Fillon (7%).