publié le 01/03/2017 à 15:12

Le sort de la droite décrocherait presque une larme à Jean-Luc Mélenchon. Candidat de "la France Insoumise" à l'élection présidentielle, ce dernier a dénoncé, mercredi 1er mars, les attaques de François Fillon contre la justice. Le même jour, le candidat de la droite a tenu une conférence de presse exceptionnelle dans laquelle il a annoncé le maintien de sa candidature malgré une convocation par les juges d'instruction le 15 mars prochain et dénoncé "un assassinat politique" pour nuire à sa campagne. Réagissant à cette nouvelle de la mi-journée, Jean-Luc Mélenchon a affirmé avoir "presque de la peine" pour la droite, qui mérite, selon lui, "un candidat présentable".



"Ça me fait presque de la peine pour mes compatriotes qui auraient le droit d'avoir un candidat qui puisse être présentable, si j'ose dire", a lancé Jean-Luc Mélenchon en marge d'une visite de chantier naval à Concarneau, dans le Finistère. "C'est l'élection la plus importante de notre pays et nous voici tous suspendus au sort de quelqu'un qui sait d'avance qu'il va être mis en examen", a fustigé le candidat de gauche. Jean-Luc Mélenchon a vertement critiqué les motifs avancés par François Fillon pour maintenir sa candidature, et ses critiques contre la justice. "Tout pose problème, le motif pour lequel cette histoire a été engagée, qui témoigne quand même d'une incroyable désinvolture (...) Ensuite, ce sont des scandales emboîtés les uns dans les autres (...) Ensuite, le voici mis en examen et donc chaque citoyen est sommé par son vote de lui voter une immunité. Ça revient à ça".

"Tout est faussé et sans doute le mieux serait qu'ils (les électeurs de droite, ndlr) se choisissent un autre candidat pour qu'au moins on puisse avoir le débat", a poursuivi Jean-Luc Mélenchon, jugeant que "c'est le procès de la Ve République qu'il faut faire". "Comment a-t-on pu en arriver à être tous cloués comme ça après le destin d'une personne ? (...) Tout ça est insupportable", a encore affirmé le candidat de la France Insoumise. François Fillon a reporté de quelques heures sa visite au Salon de l'Agriculture, ce mercredi 1er mars, pour donner une conférence de presse au pied levé et annoncer sa convocation le 15 mars devant les juges d'instruction, au sujet de l'affaire qui les mêle, lui, son épouse et deux de leurs enfants, à une affaire présumée d'emplois fictifs. Comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron a réagi sans détour à l'allocution de François Fillon et rappelé son opposition "à une trêve judiciaire".