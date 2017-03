publié le 05/03/2017 à 00:48

Elle s'est exprimée pour "mettre un terme aux folles rumeurs". Dans le Journal du Dimanche publié le 5 mars, Penelope Fillon se livre. Elle évoque l'affaire d'emplois fictifs dans laquelle elle et son époux sont impliqués, mais aussi la campagne présidentielle en cours.



Sur les affaires, justement, elle évoque "une souffrance difficile à supporter" depuis les révélations médiatiques et se défend d'avoir occupé un emploi fictif. "Je ne considérais pas que je faisais de la politique. Je travaillais pour mon mari et pour les Sarthois", explique Penelope Fillon, qui s'appuie sur les courriers, mails et notes émises lorsqu'elle occupait son poste, pièces qu'elle affirme avoir transmises aux enquêteurs en charge de l'affaire.

"Bien sûr que je comprenais ce que je signais quand je signais des contrats", dit-elle aussi, ajoutant qu'elle savait que ses enfants avaient été rémunérés en tant que collaborateurs de leur père, François Fillon. "Tout était légal et déclaré", assure-t-elle.

L'épouse du candidat revient aussi sur son emploi fictif présumé à la Revue des Deux Mondes, avouant au Journal du Dimanche ne pas "conna[ître] Michel Crépu", directeur de la publication lorsqu'elle y aurait travaillé, et à qui elle aurait remis des notes. "J’ai remis dix notes aux enquêteurs", explique d'ailleurs Penelope Fillon.



Surtout, l'épouse de François Fillon affirme s'exprimer au JDD "pour dire : je suis là ; j'ai toujours été là ; je serai toujours là", ajoutant : "Je suis avec François depuis trente-six ans et je serai encore là tout le temps qu'il nous reste à vivre."



Enfin, au sujet de la candidature de son conjoint, convoqué par les juges le 15 mars en vue d'une mise en examen et toujours en lice dans la course à l'Élysée, Penelope Fillon lâche : "Moi, je lui ai dit qu'il fallait continuer jusqu'au bout. Chaque jour je lui ai dit ça. C'est lui qui décidera."