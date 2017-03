publié le 02/03/2017 à 08:17

Les ennuis judiciaires se poursuivent pour François Fillon. Après l'ouverture d'une enquête judiciaire au lendemain des révélations du Canard enchaîné, l'ancien premier ministre a reçu une convocation des juges avant une mise en examen aux alentours du 15 mars. Et malgré sa promesse de se retirer en cas de mise en examen, le député de Paris continue de garder le cap : "Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas".



"C'est un combattant, un résistant", a lancé Bruno Retailleau au micro de RTL. Le président du groupe Les Républicains au Sénat, et très proche de François Fillon, a défendu son candidat : "Il a le sentiment de ne pas être traité comme n'importe quel justiciable. Il ne veut pas que les électeurs de la droite et du centre se fasse voler cette élection présidentielle".