publié le 05/03/2017 à 15:36

À 49 jours du premier tour de la présidentielle, l'étau se resserre plus que jamais autour de François Fillon. Alors que le député de Paris rassemble des milliers de soutiens place du Trocadéro pour un coup de force décisif dimanche 5 mars, les ténors des Républicains reprennent la fronde à leur compte. Plus de 250 élus de la droite et du centre ont déjà lâché François Fillon, qui joue désormais à fond la carte du peuple contre les élus. Son socle électoral lui donne pour l'instant raison, puisque ses intentions de vote publiées par les instituts de sondage se maintiennent autour de 19%.



Sur BFMTV, Christian Estrosi a dégainé le premier. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a annoncé qu'il prendrait "dans les heures qui viennent" une "initiative respectueuse" avec Valérie Pécresse, son homologue d'Île-de-France, et Xavier Bertrand, des Hauts-de-France. Les mêmes qui n'ont pas pris de pincettes pour critiquer la manifestation de soutien à François Fillon au Trocadéro. "Nicolas Sarkozy a dit lui-même : 'Ça ne peut plus durer comme ça'", a lâché l'ancien maire de Nice, estimant que "un choix différent est impératif". À noter que Laurent Wauquiez, président d'une autre grande région française, Auvergne-Rhône-Alpes, n'a pas été convié à ce rendez-vous organisé à l'hôtel de région d'Île-de-France à 16h30 dimanche 5 mars.

Nicolas Sarkozy et Alain Juppé aussi à la manœuvre ?

Qu'en est-il vraiment de cette "initiative" ? S'agit-il de proposer clairement un plan B, alors que la course aux parrainages se termine le 17 mars à minuit, et que les premiers formulaires au nom de Alain Juppé parviennent jusqu'au Conseil constitutionnel. Christian Estrosi, qui a cité Alain Juppé comme un recours crédible, promet une déclaration d'ici à la fin de matinée du 6 mars, soit quelques heures avant le comité politique des Républicains, qui se réunit à 18h, avec 24 heures d'avance, autour des fillonistes Gérard Larcher, président du Sénat, et Bernard Accoyer, secrétaire général Les Républicains.

Dans le même temps, les anciens candidats à la primaire, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, se sont parlé dans la soirée du samedi 4 mars, a déclaré l'entourage du maire de Bordeaux, qui a fait dire à ses proches qu'il se tenait "prêt", pour étudier "les sorties de crise" autour de la candidature de François Fillon à l'élection présidentielle.



Quant à l'UDI, soutien historique des Républicains, a confirmé par la voix de Jean-Christophe Lagarde son refus de soutenir François Fillon. En cas de situation de blocage - si Alain Juppé, "candidat le plus légitime", ne remplaçait pas François Fillon - il appellerait Jean-Louis Borloo, ancien patron de l'UDI, à se présenter à l'élection présidentielle.

Une stratégie jusqu'auboutiste confirmée par Penelope Fillon

Toutefois, la stratégie jusqu'auboutiste de François Fillon semble se confirmer. Elle est aussi médiatique. Au lendemain de son meeting d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), où il s'adressait à ses soutiens de la société civile, le candidat de la droite a appelé son épouse, Penelope Fillon, à la rescousse. Discrète jusque-là, elle a confié au Journal du Dimanche avoir conseillé son mari de "continuer jusqu'au bout", en s'offusquant des accusations dont elle fait l'objet. François Fillon, lui aussi, s'exprimera dans les médias ce dimanche 5 mars. Après avoir annulé sa participation au Journal de 20 Heures de France 2, il a finalement confirmé sa participation à l'émission.