publié le 04/03/2017 à 17:35

À chaque jour son rebondissement du côté de la droite. Alors que François Fillon est lâché par plusieurs dizaines d'élus encore à ses côtés il y a moins de 72h, le parti semble vouloir se pencher sur la situation d'un candidat plus que jamais fragile dans les sondages. Un candidat capable de perdre une élection que les cadres de la droite pensaient impossible à perdre il y a encore quelques semaines.



Par conséquent, le parti Les Républicains a annoncé le 4 mars qu'il convoquera son comité politique lundi 6 mars, soit 24 heures en avance, afin d'"évaluer la situation", alors que son candidat François Fillon est de plus en plus poussé vers la sortie, mais souhaite se maintenir dans la course à la présidentielle.

Dans un communiqué publié aux alentours de 17h30 samedi, soit en plein milieu d'un discours de François Fillon devant des soutiens de la société civile à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le parti a précisé que ce comité avait été convoqué par Bernard Accoyer, secrétaire général du parti, et Gérard Larcher, président du comité politique, tous deux très proches de l'ancien Premier ministre. Ces derniers jours, le candidat LR à la présidentielle a dû faire face à l'abandon de nombreux soutiens, dont ceux de Thierry Solère, son porte-parole, et Patrick Stefanini, son directeur de campagne. Les centristes de l'UDI ont également retiré leur soutien au candidat.