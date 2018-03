publié le 30/08/2016 à 17:40

Le locataire de Bercy s'en va. Avant même que la nouvelle soit officialisée, Emmanuel Macron avait commencé à le faire savoir. Alors qu'il avait rendez-vous à 15 heures le 30 août à l'Élysée pour rencontrer François Hollande, Emmanuel Macron a révélé la nouvelle à plusieurs personnalités, par SMS. Un message, révélé par Les Dernières nouvelles d'Alsace, qui ne laisse que peu de doutes sur le teneur de ses projets pour les prochains mois :



"Cher XXX, je souhaite t'annoncer personnellement mon départ du gouvernement. Le moment est venu pour moi de poursuivre et d'amplifier, en toute cohérence et de manière apaisée, la dynamique lancée ces derniers mois (...) En Marche portera les convictions, les propositions et l'énergie de tous les progressistes", poursuit-il avant de signifier au destinataire du message qu'il serait "particulièrement heureux de travailler avec [lui] à la réussite de ce projet" et indique "rester à [son] écoute", dans "ce moment important de rénovation politique".

L'ex-ministre de l'Économie prépare déjà le terrain pour la suite de sa carrière politique. En tant que futur candidat à la présidentielle de 2017 ? Les paris peuvent commencer.

Texto de Macron à un soutien, envoyé il y a quelques minutes : "Le moment est venu pour moi de poursuivre et d’amplifier en tout cohérence — Pauline de St Remy (@PauSR) 30 août 2016