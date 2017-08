publié le 16/08/2017 à 18:28

Plus les jours passent, et plus les sondages d'opinion concernant Emmanuel Macron confirment cette tendance de fond : le président satisfait de moins en moins les Français.



Le 11 août, l'Ifop confirmait sa baisse de popularité inédite par sa rapidité. Aujourd'hui, Harris Interactiv, pour le site pour l'emploi Indeed, confirme la tournure que prend la situation. À l'issue des trois premiers mois du quinquennat, les Français sont à 62 % insatisfaits de son action, selon des chiffres dévoilés ce mercredi 16 août.

Seulement 37% des personnes interrogées se disent encore satisfaites. Sans surprise, les sympathisants du Front national (94%), du Parti communiste français et de La France insoumise (87%) sont les plus insatisfaits. Les suivent ceux des Républicains (75%) et du Parti socialiste (57%), alors que le proches de La République en marche, largement acquis à sa cause, le plébiscitent à 89 %.

Des sondés majoritairement contre la réforme du Code du Travail par ordonnances

Toutefois, les Français sondés dans cette étude reconnaissent que les principales réformes envisagées par l'exécutif sont jugées "prioritaires". Notamment "la réforme du système éducatif" à 76%, la moralisation de la vie politique à 74%, l'unification des systèmes de retraites à 72% et, dans une moindre mesure, la réforme du code du travail à 56%.



Sur cette dernière réforme, la manière - par ordonnances - n'emporte pas l'adhésion des sondés. Seulement 35% seraient pour. Ils sont par contre 63% à être opposés à la mise en oeuvre de cette loi par ordonnances, comme l'a pourtant autorisé un vote de l'Assemblée le 13 juillet dernier.