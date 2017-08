publié le 15/08/2017 à 02:14

Trois mois après son élection, Emmanuel Macron accuse une chute de popularité quasi-inédite sous la Ve République. Les derniers chiffres, portant sur Emmanuel Macron et François Hollande, de l'enquête Ifop pour le Figaro (11 août) combinés aux résultats du même institut du mois de juillet pour le JDD (du 23 juillet sur tous les présidents de la Ve) esquissent une situation inquiétante pour le nouveau locataire de l'Élysée.



Depuis le début du mandat, les enquêtes d'opinion se suivent et se ressemblent. Ou presque. Emmanuel Macron a pu se réjouir d'une rapide hausse, quoique légère, dans la foulée de son élection : +2 points entre mai et juin. Mais la chute se poursuit depuis avec une certaine constance : -10 points entre juin et juillet et -8 points de juillet à août.

À l'issue des 100 jours, Emmanuel Macron ne réunit maintenant plus que 36 % d'opinions favorables et se situe 10 points sous François Hollande (46 %), selon les chiffres du 11 août. Seule consolation, la chute de Jupiter se fait moins vite que son prédécesseur normal qui, sur la même période, concédait 10 points.



La chute la plus probante dans l'opinion des Français reste toutefois celle de Jacques Chirac durant l'été 1995. Élu cette année-là sur la réduction de la fracture sociale, il avait annoncé un tour de vis sur la Sécurité sociale, ce qui fut alors considéré comme un reniement de ses promesses de campagne, et lui valut le désaveu des Français.



Les prochaines étapes-clés, Emmanuel Macron les connaît : le vote du budget à la rentrée d'automne, et les mobilisations attendues contre la réforme du Code du Travail par ordonnance.