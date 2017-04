publié le 23/04/2017 à 20:10

À partir de 20 heures, les médias français auront le droit de dévoiler leurs premières estimations de résultats de l'élection présidentielle. La publication de ces chiffres, établis par des institutions de sondage, ne peuvent être diffusés avant l'embargo prévu par la loi. L'interdiction, punie en France de 75.000 euros d'amende, ne concerne toutefois pas les médias étrangers.



Les premiers chiffres se basent sur les premiers dépouillements qui commencent à 19h dans la majorité des bureaux de vote (20h dans les grandes villes). "C'est un peu plus sportif que d'habitude. Nous disposons d'une heure de moins par rapport à 2012 pour dépouiller ces bulletins de vote qui nous servent à faire ces estimations", explique Emmanuel Rivière, directeur France de Kantar Public, partenaire de RTL.



Les instituts de sondage ont donc sélectionné plusieurs bureaux de vote, censés être représentatifs du spectre électoral français, pour établir leurs données. "On a développé une interface qui permet aux enquêteurs du réseau de Kantar, dès les 200 premiers bulletins d'un bureau de vote, de saisir les résultats qui sont immédiatement avalés par notre chaîne de calcul. C'est à partir de ces bulletins dépouillés qu'on peut dire quels sont les deux finalistes".

Pas de sondages "sortie des urnes"

Ces estimations ne se basent donc pas sur des enquêtes d'opinion à la sortie des urnes. Selon la commission des sondages, les neuf principaux instituts (BVA, Elabe, Harris Interactive, Ifop, Ipsos, Kantar, Odoxa, OpinionWay, Viavoice) ont donné l'assurance de ne pas s'appuyer sur ce procédé. "Il en résulte que toute référence, le jour du scrutin, à de tels sondages ne pourra être que le fruit de rumeurs ou de manipulations et partant qu’aucun crédit ne devra leur être accordé", peut-on lire dans un communiqué.



Avant 20h, il faut aussi vivement se méfier des indications présentées sur Internet comme étant issues du ministère de l'Intérieur. "C'était censé ne plus exister depuis longtemps. Et on peut faire l'hypothèse que le ministère n'a pas déployé de moyens car il y a d'autres chats à fouetter en ce moment", estime Emmanuel Rivière.

#Presidentielle2017 Attention aux faux SMS d'estimation des résultats venant du ministère de l'Intérieur. @Place_Beauvau n'envoie pas de SMS pic.twitter.com/SBOiaURE9b — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 avril 2017