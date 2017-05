publié le 15/05/2017 à 16:37

La patience était de mise, ce lundi 15 mai. Emmanuel Macron a annoncé le nom de son premier ministre, par l’intermédiaire du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Il s'agit du juppéiste Édouard Philippe. Même si l'annonce, aussi brève fut-elle, s'est déroulée sans problème, le timing a joué contre le président de la République. Prévue dans la matinée, l'officialisation de la nomination du premier ministre a eu lieu en début d'après-midi.



"Il est déjà arrivé qu'un secrétaire général de l'Élysée s'adresse aux journalistes, sur le perron de l'Élysée, juste pour annonce deux ou trois noms de nouveaux ministres, dans le cadre des remaniements en cours de mandat présidentiel. Je voudrais souligner la part d'improvisation et de désorganisation. Initialement, les services de communication de l'Élysée nous affirmaient que le nom du premier ministre serait annoncé par communiqué. Puis, il a été décidé que ce serait la première apparition publique d'Alexis Kohler", explique Elizabeth Martichoux, cheffe du service politique de RTL.

Pourquoi ce délai ? "Emmanuel Macron souhaite être le maître des horloges jusqu'au bout. C'est lui qui décide de tout et il souhaite solenniser tout cela. Autre hypothèse, il y a peut-être eu des discussions plus approfondies avec Édoudard Philippe sur la composition du gouvernement", ajoute Benjamin Sportouch, responsable adjoint du service politique de RTL. Selon les premières informations de RTL, un "bras de fer" aurait déjà eu lieu entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe sur la nomination du directeur de cabinet. "C'est sans doute cela qui a causé le retard dans cette annonce", indique Elizabeth Martichoux. Les tensions sur la nomination du directeur de cabinet ne sont pas une nouveauté, selon Alain Duhamel. "À chaque fois que l'on nomme un premier ministre, on peut être certain qu'il y aura un problème autour de cela. C'est hyper classique. Le directeur de cabinet du premier ministre, c'est l'aiguillage des décisions au quotidien", explique Alain Duhamel.

"Édouard Philippe est un inconnu du grand public mais il est sûr de lui. Il a une réussite à la mairie du Havre et il n'a pas envie d'arriver à Matignon et d'être un collaborateur. Il souhaite imposer son équipe, son directeur de cabinet et quelques noms dans l'équipe ministérielle, afin d'imposer son autorité. Cela lui permettra d'asseoir son autorité et de contrer les futures attaques des Républicains. Leur angle d'attaque sera qu'il n'est pas un poids lourd ou un cador du parti. Il ne peut pas apparaître seul au sein de cette équipe gouvernementale", détaille Alba Ventura.