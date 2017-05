publié le 12/05/2017 à 09:42

Emmanuel Macron serait-il en passe de gagner son pari et d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Oui, selon un récent sondage Atlantico et Harris Interactive, publié vendredi 12 mai. L'enquête dévoile que 29% des Français seraient prêts à se tourner vers La République En Marche et le MoDem aux élections législatives dont le premier tour est prévu le 11 juin prochain. Par ailleurs 20% voteraient pour le parti Les Républicains et l'UDI, et autant choisiraient le Front national, 14% la France Insoumise et 7% éliraient un candidat du Parti Socialiste. Selon le sondage réalisé pour LCP-Assemblée nationale, La République En Marche et le MoDem progressent de 3 points tandis que Les Républicains et l'UDI reculent de 2 points, ainsi que le Front national.



En tout, plus de 3 Français sur 4 (76%) jugent positivement la liste provisoire des 428 candidats proposés jeudi 11 mai par l'équipe d'Emmanuel Macron pour les élections législatives. Parmi les candidats, la moitié sont des femmes et 52% d'entre eux n'ont jamais exercé de mandat politique. Le candidat l'avait promis lors de la campagne présidentielle : il veut renouveler la classe politique française. Sur ce point, 39% des personnes sondées pensent que La République En Marche a "un bon projet pour les législatives", 35% que le parti "n'a pas un bon projet" et 26% ne se prononcent pas.

François Bayrou fustige la liste d'Emmanuel Macron pour les législatives

Concernant la décision du parti d'Emmanuel Macron de ne pas investir Manuel Valls et de ne pas présenter de candidat dans la circonscription de l'ancien Premier ministre, 67% des sondés estiment que cette décision est "plutôt cohérente avec la démarche de La République en marche !", 33% l'estiment "plutôt en contradiction".

Le président du MoDem François Bayrou a par ailleurs convoqué le bureau politique de son parti, suite à la liste proposée par Emmanuel Macron jeudi 11 mai. Selon lui,le président élu n'a pas investi suffisamment de personnalités du MoDem, alors que les deux hommes auraient conclu un accord sur une liste quelques jours plus tôt. "C’est une opération recyclage du Parti socialiste. La grande lessiveuse. Je ne laisserai pas faire ça", a déclaré celui qui a soutenu Emmanuel Macron lors de la présidentielle. La liste définitive des 577 candidats de La République En Marche pour les législatives sera connue mercredi 17 mai.