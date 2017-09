publié le 02/09/2017 à 01:57

Le Premier ministre s'essaie au baby-foot. En déplacement à Châlons-en-Champagne ce vendredi 1er septembre, à l'occasion de l'inauguration de la grande foire agricole, Édouard Philippe s'est octroyé un peu de bon temps entre deux rendez-vous. Il a en effet échangé quelques balles avec son ami et maire LR de la ville, Benoist Apparu, et Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Un court match immortalisé dans une vidéo publiée sur Twitter par un journaliste du Figaro.



Le bras droit d'Emmanuel Macron, qui présentait jeudi 31 août son projet de réforme du Code du travail, a donc profité de son déplacement pour décompresser. Seul face à ses deux adversaires de baby-foot, Édouard Philippe ne semble pas se démonter, et termine la rencontre visiblement ravi de sa performance. "Pas mal quand même, hein ?", s'est extasié le locataire de Matignon à la fin de la rencontre amicale.

Pour celui qui doit faire face à une baisse importante de sa popularité et de celle d'Emmanuel Macron, cette apparition publique est d'autant plus importante que le projet de réforme du Code du travail qu'il porte est vivement critiqué, tant par les Français que par les syndicats.

Édouard Philippe contre Apparu. "Je sais qu'on est en retard sur le programme ms il y a des choses + importantes" #FoireChalons17 pic.twitter.com/moOXyZT9Jg — Marcelo Wesfreid (@mwesfreid) 1 septembre 2017